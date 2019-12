"Nous avons été élus pour nos compétences et non notre honnêteté" : ces fausses citations de Sibeth Ndiaye qui alimentent les réseaux sociaux

Du côté du gouvernement, on tente d'apaiser les choses. "Le haut-commissaire a lui-même reconnu qu'il avait fait une erreur, il a eu raison de le reconnaître, a indiqué le Premier ministre face aux députés, il a eu raison d'en tirer les conséquences." S'ils soulignent tous son erreur, les marcheurs estiment que Jean-Paul Delevoye était de "bonne foi". Un discours qui passe mal et qui a donné lieu à de nombreux détournements.

Alors que de nombreux Français sont vent debout contre la réforme des retraites, l'affaire Delevoye n'a pas arrangé les affaires du gouvernement. La démission du haut commissaire aux retraites n'a pas calmé la colère à l'encontre de l'exécutif et les critiques à son encontre pleuvent encore, notamment sur les réseaux sociaux.

"Afin de calmer la polémique qui enfle, Mme Sibeth Ndiaye a voulu apaiser les Français avec ces quelques mots : 'Nous assumons les faits reprochés à M. Delevoye et à tous les autres, cependant, nous avons été élus pour nos compétences et non notre honnêteté'", peut-on lire dans un post Facebook partagé près de 2000 fois.

Cette citation a été largement reprise sur les réseaux sociaux, sans en citer la source. On la retrouve en premier lieu dans un article de DeSourceSure.info, un site parodique, en date du 9 décembre. Sur son site internet, ce média explique clairement : "DeSourceSure.info est un site à vocation humoristique et parodique. Il est parti d'une idée simple : Faire rire les gens en ces temps pas toujours roses. Toute info se révélant vraie ou approchant de la réalité ne serait qu'une pure coïncidence."