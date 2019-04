"Nous avons vécu un samedi dur" : le maire de Toulouse revient sur le "22e acte" des Gilets jaunes

Le maire a d'abord rendu hommage au travail des forces de l'ordre. Il s'est ainsi félicité que le périmètre d'interdiction des manifestations sur l'emblématique place du Capitole ait été "tenu". "Les forces de l'ordre ont été très efficaces pour contenir la manifestation et éviter que les casseurs ne se répandent et dégradent d'avantage", a-t-il ainsi salué sur notre antenne, jugeant que la situation aurait pu être "plus grave" sans cette réglementation.





Jean-Luc Moudenc déplore cependant que des violences aient à nouveau eu lieu dans sa ville, alors que depuis le mois de décembre la tension était redescendue. "Vitrines cassées, voitures brûlées, mobilier urbain saccagé, ... on a vécu un samedi dur, contrairement au sept samedis précédents", a-t-il regretté.