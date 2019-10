"Nous sommes préparés à un no-deal" : Nathalie Loiseau, invitée politique de la matinale de LCI

INTERVIEW POLITIQUE - La députée européenne La République en marche était l'invitée d'Elisabeth Martichoux, lundi 21 octobre, sur LCI.

Brexit J-10

"Trois ans plus tard, tout est devenu flou." Voilà l’analyse de Nathalie Loiseau de la situation au Royaume-Uni, à dix jours de la sortie prévue de l’Union européenne. "Maintenant qu’il faut passer à l’acte, tout le monde a peur", a-t-elle estimé. "Il n’y a pas de bon Brexit", a affirmé la députée européenne LaRem, qui a avoué ne pas savoir "si les Britanniques vont réussir à voter cet accord", celui-ci étant, a-t-elle estimé, "le seul accord possible".

"Acheter du temps, pour quoi faire ?", a questionné Nathalie Loiseau en référence au désaccord entre la France et l'Allemagne quant à la possibilité de donner du temps au Britanniques pour formuler un nouvel accord, estimant que les délais supplémentaires n’avaient fait qu’empirer la situation. "L'Allemagne a très peur du no-deal. Nous n’aimons pas l’absence d’accord. Simplement, nous nous sommes préparés. Cela fait plus d’un an qu’on a passé toutes les lois nécessaires pour faire face à un no-deal."