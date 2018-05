Nouveau couac au gouvernement ? Interrogé sur la limitation à 80 km/h, Gérard Collomb "prend un joker"

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb n'a pas souhaité répondre jeudi soir lors d'une réunion publique portant sur la limitation de vitesse à 80 km/h, mesure très controversée prévue par le gouvernement pour juillet, préférant utiliser "un joker". "Sur les 80km/h, j'aimerais avoir votre position", a demandé un participant de la réunion publique à laquelle participait le ministre de l'Intérieur à Rungis dans le Val-de-Marne dans le cadre de l'opération de communication pour le premier anniversaire du gouvernement. "Je prends un joker sur la question", a répondu en souriant Gérard Collomb, enchaînant sur la question suivante sous les rires d'une salle d'environ 150 personnes plutôt favorables à la politique du gouvernement.





Invité de RMC ce vendredi, le ministre de l'Intérieur a eu à nouveau du mal à apporter son soutien à la réforme voulue par le Premier ministre Edouard Philippe. "Le but recherché est le bon parce qu'il y a trop de morts sur nos routes", a concédé Gérard Collomb. "Mais il faut peut-être parler davantage aux départements", responsables des routes concernées par cette baisse. "Mais c'est le Premier ministre qui a décidé et tout ce que décide le Premier ministre me plaît", a lance Gérard Collomb un peu gêné.