Gouvernement Castex : pourquoi ne connaît-on toujours pas les noms des secrétaires d'Etat ?

Le gros des troupes a été présenté lundi. Pas moins de 31 ministres et ministres délégués sont d'ores et déjà en poste, et pour certains, comme Gérald Darmanin (Intérieur) et Eric Dupond-Moretti (Justice), sur le terrain.

Une équipe gouvernementale sous l'autorité du nouveau Premier ministre, Jean Castex, dont le trombinoscope est détaillé sur le site du gouvernement. Et pourtant : il en manque. En dehors du nouveau porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, aucun secrétaire d'Etat ne figure dans ce trombinoscope. Une petite dizaine de nominations devraient venir compléter le casting, probablement après l'interview d'Emmanuel Macron prévue le 14 juillet, et même le discours de politique générale de Jean Castex, le 15.

Des absences qui n'ont pas manqué d'interroger. Pas de secrétaire d'Etat au handicap, un dossier porté jusqu'ici par Sophie Cluzel. Nulle trace du numérique, sujet pourtant crucial qui était aux mains de Cédric O. Le secrétariat d'Etat aux retraites de Laurent Pietrazewski, pourtant au cœur de la réforme au début de l'année, s'est évaporé. Idem pour la protection de l'enfance, portée par Adrien Taquet, et le secteur si crucial du tourisme, bouleversé par la crise, qui était au main de Jean-Baptiste Lemoyne. L'ex-secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est également dans une zone grise.