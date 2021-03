Attestation de déplacement trop compliquée : sous le feu des critiques, elle va être simplifiée

"Ce n'est plus une attestation c'est un QCM", a tweeté la sénatrice LR des Bouches-du-Rhône Valérie Boyer, qui voit dans ce document un "chef d'oeuvre de la bureaucratie comme seule la start-up nation de Macron pouvait l'imaginer". Le député LR Eric Ciotti a dénoncé un papier "totalement délirant". "Heureusement, il est possible pour une personne sans imprimante de recopier cette attestation à la main. Le seul problème, c’est qu’en commençant à l’écrire à 8h, on n’est pas certain de l’avoir fini avant le début du couvre-feu", a ironisé le député LR Pierre-Henri Dumont. "15 motifs de dérogation, pas de limite pour aller travailler, 1km pour sortir le chien, 10km pour s’aérer, 30 km pour faire ses courses. (...) On a toujours une administration qui se surpasse", a-t-il dénoncé sur Twitter.