Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron face aux divisions

Arrivé sur place, jeudi 3 mai, Emmanuel Macron est toujours en Nouvelle-Calédonie. À six mois du référendum sur l'accession du territoire à la pleine souveraineté, le président de la République s'est rendu dans le nord de l'archipel, très indépendantiste. Quel que soit le résultat du vote, il va réveiller des fractures profondes, notamment celles qui ont été causées par l'assaut sanglant de la grotte d'Ouvéa, il y a 30 ans.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.