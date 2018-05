Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron prudent lors de sa visite à Ouvéa

Emmanuel Macron a achevé ce samedi son voyage à Nouméa. À six mois du référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, le président de la République a envoyé quelques messages forts aux Calédoniens. Et il a fait notamment très attention à ne pas froisser à Ouvéa, 30 ans après la prise d'otages qui avait fait 19 morts parmi les Kanak.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.