Nouvelle loi logement : faut-il s'inquiéter pour la protection de notre littoral ?

Pour les défenseurs de l'environnement, ces exceptions constituent un cheval de Troie pour affaiblir la loi Littoral, régulièrement menacée par la pression foncière. Pour l'association France Nature Environnement, ces amendements "permettent d'ouvrir des espaces naturels et agricoles littoraux à de nouvelles zones d'activités économiques et pôle d'urbanisation et de pouvoir y construire par exemple des centrales solaires, des plateformes logistiques ou encore des décharges". Pour l'Union des associations pour la défense du littoral, qui regroupe des élus locaux de l'Ouest de la France, "cet amendement aurait pour conséquence de modifier profondément l'esprit de la loi Littoral" en "consacrant un secteur intermédiaire entre le village-agglomération et l'urbanisation diffuse".





Plusieurs groupes à l'Assemblée, dont LFI et Nouvelle Gauche, ont déposé une série d'amendements visant à supprimer ces dérogations, estimant qu'il s'agissait "d'une destruction de la loi Littoral et du principe de construction en continuité de l’existant".