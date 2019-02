Nouvelles révélations sur Benalla : que risque-t-on à mentir devant une commission d’enquête parlementaire ?

Comme l'a rappelé vendredi Philippe Bas, le fait de mentir sous serment devant une commission parlementaire est sévèrement puni. La sanction peut aller jusqu’à cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende, selon l'article 434-13 du Code pénal. En cas de soupçon, le président de la commission peut saisir le parquet, comme cela est prévu par l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958.





Dans les faits, les cas sont rarissimes. Le seul à avoir été condamné pour parjure devant le Sénat est le pneumologue Michel Aubier, entendu en avril 2015 comme représentant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) dans le cadre d’une enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air. Alors qu’il jure n’avoir "aucun lien d’intérêt avec les acteurs économiques", la presse révèle par la suite qu’il était payé par le pétrolier Total depuis les années 1997-1998. Il a été condamné au début du mois à une peine de six mois de prison avec sursis et à une amende de 50.000 euros.