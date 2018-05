Nucléaire iranien : le retrait de Trump sur l'accord de 2015, un échec pour Macron ?

Pour autant, en échouant à convaincre Donald Trump, Emmanuel Macron et ses homologues européens semblent avoir, pour l'heure, remporté un autre pari : offrir enfin un front commun sous l'égide de la diplomatie européenne.





Dans un communiqué commun, les trois dirigeants français, britannique et allemande ont ainsi défendu une position aux antipodes de celle de Washington. Exprimant "regret" et "préoccupation", Emmanuel Macron, Theresa May et Angela Merkel ont confirmé leur "engagement continu" en faveur de l'accord sur le nucléaire iranien, dont ils "assureront la mise en oeuvre", "y compris en assurant le maintien des bénéfices économiques liés à l'accord". Vers un rapport de force avec les Etats-Unis ? Une telle situation, pour le moins inédite, pourrait faire jouer un rôle important aux Européens face au risque d'embrasement au Proche-Orient.