Nucléaire : "RTE est manipulé par le gouvernement", persiste Yannick Jadot

INTERVIEW - Invité d'Elizabeth Martichoux sur LCI, ce mardi 26 octobre, Yannick Jadot, candidat Europe Écologie-Les Verts à la présidentielle, a critiqué le rapport de RTE, rendu public la veille. L'eurodéputé a estimé qu'Emmanuel souhaite ainsi "imposer l'idée de construire 10 EPR supplémentaires".

"RTE est manipulé par le gouvernement." Lundi 25 octobre, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité a rendu public une vaste étude prospective, intitulée "Futurs énergétiques 2050" et lancé en 2019 sur demande du gouvernement. Dans ce rapport, il présente "six scénarios de systèmes électriques" et des mix énergétiques pour "disposer d'une électricité bas-carbone en 2050". Cette feuille de route prône la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, tout en insistant sur la nécessité d'investir et de développer les énergies renouvelables pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050.

Les conclusions de RTE n'ont pas plu à Yannick Jadot. Dans une série de tweets, le candidat Europe Écologie-Les Verts à la présidentielle a dénoncé "une manipulation du gouvernement". Selon lui, "la présentation des scénarios de RTE se révèle être partielle et donc partiale", puisqu'elle met en avant l'avantage économique du nucléaire. Le gestionnaire du réseau électrique "ne tient pas compte pas compte de la maîtrise des consommations". "C'est évidemment là aussi un choix politique pour alimenter artificiellement le 'il faut plus de nucléaire, c'est inéluctable'", a signalé l'eurodéputé EELV.

Il faut arrêter la gabegie (avec l'EPR de Flamanville) - Yannick Jadot, candidat EELV à la présidentielle

"Ce que veulent faire le président de la République et son gouvernement, qui sont obsédés par le nucléaire, c'est montrer qu'on ne peut pas agir sur la maîtrise des consommations pour pouvoir imposer l'idée de construire 10 EPR supplémentaires", attaque Yannick Jadot, invité d'Elizabeth Martichoux sur LCI, mardi 26 octobre. "On sait bien que c'est la volonté d'Emmanuel Macron. Il a toujours défendu les EPR, parce qu'il est fasciné." Pour le vainqueur de la primaire écologiste, "il est très faible face au lobby du nucléaire comme à celui de la chasse. Je pense qu'il est fasciné par cette puissance des lobbies et donc il s'y soumet."

Dans sa diatribe, Yannick Jadot a dénoncé "le fiasco" de l'EPR de Flamanville, dont la construction a été lancée en 2004. "Il devait coûter 3,3 milliards d'euros, il en coûtera 20 milliards et il n'est toujours installé. Aujourd'hui, il y a des doutes. Il faut le fermer, il faut arrêter la gabegie", juge le candidat EELV. "Ce gouvernement et les précédents ont mis 17 milliards d'euros à la poubelle. (...) Emmanuel Macron fait un exercice d'enfumage absolu afin de présenter un fiasco, qui a des années de retards et des milliards de surcoût, comme un horizon enviable", poursuit-il. "Six fois un fiasco ne fera jamais un succès."

