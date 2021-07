Obligation vaccinale des soignants : "C’est une question de déontologie", estime le Pr Emmanuel Hirsch

"Il ne s’agit pas de culpabiliser des personnes qui ont assuré des lourdes responsabilités dans un contexte difficile. On est un devoir de reconnaissance vis-à-vis de ces professionnels. Mais réciproquement ceux-ci, lorsqu’ils interviennent auprès de personnes vulnérables, ont des obligations. C’est le principe de réciprocité". Et au professeur d'affirmer : "Ce n'est pas une question de morale, c’est une question de déontologie". "L’obligation vaccinale n’est pas une obligation éthique, c’est une obligation politique. On est dans une société, on a des devoirs réciproques", martèle-t-il.

S'il l'estime essentielle pour passer sans encombre les mois à venir, Emmanuel Hirsch n'en est pas moins conscient des problèmes potentiels que peut créer une telle mesure. "Je pense que le président de la République doit être très prudent. Il ne s’agit pas d’être stigmatisant vis-à-vis de personnes qui sont sur le front depuis des mois", souligne-t-il, estimant qu'en cas d'instauration d'une obligation vaccinale pour les soignants, il y aurait "des conséquences".

"Il faut un arbitrage politique proportionné. Je pense qu’il ne faut pas disqualifier des gens dont on a vu à quel point ils étaient fondamentaux", indique le scientifique. "Demain, si on ne fait pas de choix aujourd’hui, nos libertés individuelles risquent d’être compromises. Il y a des impératifs. Il faut naviguer pour trouver le préférable. Le préférable aujourd’hui c’est que chacun adhère politiquement et humainement à la stratégie vaccinale. On le moyen de vacciner et ce devoir moral", conclut-il.