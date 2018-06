Obsèques de Serge Dassault : deux Rafale et un Falcon ont survolé Paris

La France a rendu hommage à Serge Dassault. Les obsèques de l'avionneur , décédé lundi à 93 ans, ont eu lieu ce vendredi aux Invalides à Paris. La cérémonie religieuse a commencé à 14h30 en la cathédrale Saint-Louis des Invalides en présence de nombreuses personnalités politiques. Les honneurs militaires ont été rendus à l'issue à l'issue de la cérémonie. C'est Edouard Philipppe, Premier ministre, qui a prononcé l'éloge funèbre avant que trois avions du groupe industriel - 2 Rafale et un Falcon - ne survolent Paris.





Serge Dassault, polytechnicien et ingénieur aéronautique né le 4 avril 1925, a longtemps vécu dans l'ombre de son père Marcel Bloch-Dassault, ancien déporté, ingénieur et co-fondateur du groupe, mentor des premiers pas de Jacques Chirac dans la vie publique et député gaulliste, décédé en 1986. Il avait été nommé, en 1987, PDG de Dassault Industries, devenu depuis le Groupe Dassault. Il avait choisi en juin 2014 Charles Edelstenne pour lui succéder à la tête du groupe.