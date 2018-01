Olivier Faure annonce sa candidature à la tête du Parti socialiste

Ils étaients deux candidats déclarés jusqu'à présent : Luc Carvounas, député du Val-de-Marne, et Stéphane Le Foll, ancien ministre et proche de François Hollande, qui a donné sa décision ce mardi matin. Voilà qu'une autre figure de la gauche, le président des socialistes à l'Assemblée nationale, rejoint la course. Ce mardi soir à Solférino, Olivier Faure a annoncé sa candidature devant François Rebsamen, Laurence Rossignol et Patrick Kanner.