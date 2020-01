Ségolène Royal candidate du PS en 2022 ? "Pour l'instant, c'est prématuré", juge Olivier Faure

Montrant peu d'enthousiasme devant cette perspective, le Premier secrétaire du PS a continué : "Ce sera à Ségolène Royal, le moment venu, de dire ce qu’elle entend faire. Pour l’instant, ce que j’aimerais savoir, c’est quelle est la position que défendrait éventuellement Ségolène Royal sur tous les sujets. Je ne suis plus prêt à me poser exclusivement la question de l’incarnation. Ça c’était avant. Avant on suivait quelqu’un corps et âme quoi qu’il arrive. Avant, on faisait comme ça, et maintenant on fait autrement. Tout ce que je fais depuis un an et demi au PS, c’est d’éviter la question des hommes, de revenir aux écuries présidentielles, car c’est ce qui a conduit le PS là où il en est aujourd’hui. On commence par s’unir sur l’essentiel, sur le fond, et ensuite on verra qui est le mieux placé pour le porter."

Pour conclure, Olivier Faure rappelle que Ségolène Royal "a eu des positions qui n’étaient pas systématiquement calées sur celles du PS. Elle a même choisi de ne plus en être membre. Donc ne me demandez pas à moi, qui suis premier secrétaire du PS, si elle sera la candidate du PS. Pour l’instant c’est prématuré."