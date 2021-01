Masque Lacoste : les ministres peuvent-ils faire la promotion d'une marque ?

Afin de mettre en avant le travail des ouvriers de Lacoste et de les remercier, Olivier Véran a porté un masque de la marque à Grenoble, une forme d'hommage à cette production "Made in France". Il n'a ainsi pas touché le moindre centime lors de cette opération, de la même manière que Marlène Schiappa avait mis en avant son salon de coiffure sans être rétribuée pour cela.

D'où vient ce masque, fièrement arboré par Olivier Véran ? De Troyes, dans l'Aube, où il était en visite quelques jours plus tôt. Il y a rencontré le maire LR François Baroin, qui lui en a offert deux identiques. Ce cadeau n'a pas été choisi au hasard puisque Lacoste est établie dans la ville champenoise et y produit des masques. Au printemps, elle en avait d'ailleurs offert 75.000 à la municipalité, afin que la population puisse se protéger du Covid. C'est de ce stock qu'ont été retirés les masques donnés au ministre.

Des règles précises définissent-elles l'attitude à adopter vis-à-vis des marques ou des entreprises pour les membres du gouvernement ? "Pas vraiment", confie à LCI un conseiller de l'exécutif, qui souligne que c'est avant tout "du bon sens". Des règles tacites, donc, qui veulent qu'un(e) ministre ou un(e) secrétaire d'État n'utilise pas sa fonction pour réaliser une quelconque forme de promotion. Et de rappeler que ce masque "était simplement un cadeau", dont la valeur était tout de même de 15 euros l'unité et 30 euros les deux.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les élus doivent toutefois se montrer prudents vis-à-vis des cadeaux qu'ils peuvent recevoir. En particulier si ces derniers sont assimilables à des tentatives de corruption. Le site "collectivites-locales.gouv.fr" détaille les éléments relatifs à la responsabilité pénale des élus et nous apprend notamment que l'article 432-11 du Code pénal définit le cadre juridique autour des faits de corruption et de trafic d’influence. Sur son blog, un avocat s'est quant à lui penché en détails sur la valeur des cadeaux reçus par les élus, et jugeait qu'en dessous de 10 euros, l'équivalent d'une petite boîte de chocolats, il est d'usage de ne pas refuser. Si la valeur du cadeau est supérieur, l'usage veut qu'il soit partagé avec les collaborateurs, mais dans le cas d'un présent trop onéreux, il est plus que conseillé de le renvoyer poliment à l'expéditeur. Un réflexe prudent.

En résumé, aucune règle ne stipule explicitement qu'un membre du gouvernement ne doit pas faire la promotion d'une marque. Une forme de réserve s'applique toutefois de manière naturelle, ce qui explique sans doute la surprise de nombreuses personnes en voyant Olivier Véran porter un masque Lacoste. Dans l'entourage de l'exécutif, on relativise ce début de polémique en rappelant qu'il s'agit d'un cadeau du maire de Troyes, et qu'il s'agit d'un hommage aux ouvriers mobilisés pour cette production Made in France, qui a aussi profité aux populations lors de la première vague.