Olivier Véran sur le podium des personnalités politiques préférées des Français

S'il avait été une star de cinéma ou de télévision, on aurait pu dire qu'il avait crevé l'écran. Nommé au gouvernement le 16 février dernier, un mois et demi plus tard le ministre de la Santé se place déjà sur le podium des personnalités politiques préférées des Français. Selon un baromètre mensuel Elabe publié ce jeudi dans Les Echos et Radio Classique, il se place en troisième position avec 35% d'opinions positives (+18), derrière Nicolas Sarkozy (36%) et Nicolas Hulot (50%).