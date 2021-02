"On ne pourra pas éviter le reconfinement", selon Jean-Christophe Lagarde

"On a tort de dire qu'il n'y aura pas de reconfinement." Invité ce mardi sur LCI, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, a préparé les esprits à l'instauration d'un nouveau confinement, selon lui inévitable pour casser la courbe des contaminations ces prochaines semaines. "Les pays autour de nous ont reconfiné. Nous qui sommes soi-disant les gaulois râleurs, nous avons été responsables durant les fêtes", a tout d'abord estimé le député de Seine-Saint-Denis. Pour autant, impossible selon lui d'éviter un nouveau confinement à cause des variants, avec lesquels "nous n'avons pas assez de données." "Quand les variants anglais et sud-africain deviendront incontrôlables, il faudra reconfiner pour casser la courbe."

"C'est important d'avoir gagné un peu de temps. C'est grâce aux Français, pas aux mesures gouvernementales", a ajouté l'élu. Pourquoi ? "L'important c'est de gagner la course contre la montre. (…) Plus on se reconfine tardivement, vers les beaux jours, moins il y aura de risques de contaminations et d'avantage d'ainés auront été vaccinés."