"On nous dit que le vote est un pouvoir, mais je ne le vois pas, je ne le sens pas" : à Saint-Denis, terre d'abstentionnisme

Entre deux jours de marchés, la place Jean-Jaurès de Saint-Denis est déserte en ce lundi matin. Un cœur de centre-ville à l'image des bureaux de vote. La veille, moins d'un quart des personnes inscrites en Seine-Saint-Denis ont décidé de voter pour le 1er tour des élections régionales et départementales. De quoi faire de l'abstention le grand gagnant dans l'un des départements les plus pauvres du pays. Nous sommes allés recueillir la voix de ceux qui ne la donnent plus.

Sentiment persistant d'avoir failli au "devoir civique", certains Dionysiens n'osent pas reconnaître qu'ils ont boudé les urnes. D'autant plus lorsqu'il s'agit des clients du Café de la mairie, situé juste en face de l'hôtel de ville. Dans ce bar-PMU, on a un peu honte de ne pas avoir voté. Chacun s'interpelle - "Et toi, Rachid t'as voté hier ?" - se cherche - "Toi t'y as même pas le droit, t'es un mytho". Il faut attendre que le patron nous fasse les présentations pour que les langues se délient. Parmi les clients, l'un d'eux refusera de nous donner son prénom. Un peu penaud, il reconnait après plusieurs minutes de discussions être parti à la campagne. Un autre habitué nous le dira plus tard, "après une année difficile", en lien avec le coronavirus, "certains veulent profiter de la vie". Mais ce quinquagénaire aux yeux bleus refuse qu'on l'accuse de se désintéresser des enjeux électoraux. Et sort même sa carte électorale, noircie de tampons, pour prouver sa bonne foi. "J'ai voté jusqu'en juin 2020 ! Et je voterai au second tour !" D'ailleurs, il nous cite les compétences des régions : "Lycées, transports... [...] On a des idées là-dessus. Enfin, on essaye."

Ici, on aime parler politique, mais surtout "quand c'est local", reconnaît-il. Il tombe d'accord avec Jean, assis à sa droite. Cheveux grisonnants, le retraité a un peu de mal à définir les enjeux de l'élection. S'il peine à nous expliquer pourquoi il a refusé d'aller voter - pestant contre les "vendeurs de cigarette" qui l'interpellent à la sortie du métro ou "ceux qui profitent de la CAF" - on sent une grande lassitude. Depuis qu'il a quitté sa "Guadeloupe natale" pour finir par s'installer en Seine-Saint-Denis en 1978, il essaye de "toujours voter". Jusqu'à en être découragé. "Trop de promesses", résume-t-il dans un souffle. "Le Président nous a fait voter pour lui. Puis le maire nous a fait voter pour lui. Mais rien ne change dans la rue."