Polémique sur le vaccin Sanofi : on peut "menacer de nationaliser", propose Nicolas Dupont-Aignan

Mercredi, le directeur général du laboratoire français Sanofi Paul Hudson avançait l'idée de privilégier, en cas de découverte d'un vaccin contre le coronavirus, les États-Unis qui ont beaucoup investi. Toute la journée de jeudi, les réactions indignées se sont multipliées.

Pour Nicolas Dupont-Aignan, interrogé ce vendredi matin, "Sanofi se fiche du monde" : "Sanofi a profité d'une offre du gouvernement américain pour mettre sur la table le vaccin. Mais qu'a fait Emmanuel Macron ? Le financement sur la recherche du vaccin n'était même pas dans le premier programme Covid-19 public. On a laissé la santé à des multinationales pharmaceutiques qui font du profit sur la santé et on a laissé s'échapper complètement la recherche publique [...] On a tout laissé à des entreprises multinationales qui maintenant nous font un bras d'honneur donc il faut tout reprendre en main. Il faut que les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale soient produits en France car on a tout délocalisé."

"La France donne 27 milliards d'euros par an pour acheter des médicaments", poursuit-il. C'est payé par des crédits publics, des cotisations sociales et à un moment donné, il faut dire stop. On peut réquisitionner des stocks, on peut menacer de nationaliser [...] C'est nous qui payons les médicaments et apportons l'argent. On fait croire aux Français que c'est un secteur privé alors qu'il ne vit que sur crédit public. Ces entreprises doivent respecter la collectivité."