LaRem perd sa majorité absolue à l'Assemblée avec la création d'un 9e groupe parlementaire

Hormis l'ex-ministre de l'Ecologie socialiste Delphine Batho, tous ces députés ont été élus sous l'étiquette de LaREM en 2017 et faisaient partie de l'aile "sociale" du mouvement. Certains en faisaient encore partie il y a quelques jours, à l'instar d'Aurélien Taché, qui a annoncé son départ dimanche 17 mais dans le JDD. Mais aussi d'anciens membres éminents du groupe parlementaire. On compte par exemple le candidat dissident à la mairie de Paris Cédric Villani, exclu du mouvement après avoir refusé de rallier les candidatures de Benjamin Griveaux puis Agnès Buzyn. Ou encore Matthieu Orphelin, élu du Maine-et-Loire proche de Nicolas Hulot, qui avait quitté le mouvement en février 2019.

Tous ont pour point commun d'avoir éminemment critiqué la politique gouvernementale à un moment ou un autre. Matthieu Orphelin s'était lassé des avancées insuffisantes sur les "enjeux climatiques, écologiques et sociaux". Aurélien Taché, lui, s'était justifié en se présentant en "homme de gauche" qui avait besoin de quitter le mouvement pour continuer à l'être. C'est Matthieu Orphelin et Paula Forteza, députée des Français de l'étranger, qui co-présideront le groupe, qui compte 65% de femmes. Delphine Batho et Cédric Villani en seront les vice-présidents tandis qu'Emilie Cariou et Aurélien Taché en seront les délégués généraux.

