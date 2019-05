Otages français libérés au Burkina Faso : le maire de Toulon dénonce "l'accueil solennel" de Macron

"Eux, et eux seuls, méritent d’être honorés par la Nation !". Hubert Falco ne décolère pas. Le maire LR de Toulon a déclaré samedi qu'il refusait de "cautionner l'accueil solennel envisagé" pour les ex-otages libérés au Burkina Faso et attendus en France par le président Emmanuel Macron.





"Nos seuls compatriotes qui méritent aujourd’hui l'hommage de la Nation, ce sont nos deux héros, #CedricdePierrepont et #AlainBertoncello, nos deux soldats varois morts au combat, pour sauver la vie de touristes inconscients !", a écrit l'élu sur Twitter. Avant d'ajouter dans un autre message : "Si on se félicite bien sûr de la libération de deux compatriotes retenus en otage, on ne peut cautionner l’accueil solennel envisagé par les autorités à Villacoublay, le président de la République en tête", a-t-il ajouté dans un autre tweet. "Ces deux personnes (ndlr : les touristes) se sont aventurées dans une zone dangereuse, vivement déconseillée par le Quai d’Orsay. Ministère dont le ministre envisage pourtant d’être présent aux côtés du président de la République pour accueillir les otages libérés !", a-t-il encore écrit.