Où trouver les cinq milliards d'euros manquant au bugdet gouvernemental ?

La baisse des impôts sur le revenu, promise par Emmanuel Macron, handicapera le budget gouvernemental d'une somme de cinq milliards d'euros. Pour la combler, des pistes sur la suppression de certaines niches fiscales sont étudiées, notamment celles accordées aux entreprises, dont l'exécutif espère obtenir 1,5 milliards d'euros. La culture, le mécénat, les aides accordées au secteur bancaire et d'autres niches seront également scrupuleusement étudiés. Bruno Le Maire a reçu les représentants du patronat à Bercy pour en discuter.



