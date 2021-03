"Oui, je serai candidat" : Xavier Bertrand annonce sa candidature à la présidentielle 2022

C'était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel. "Oui, je serai candidat" : Xavier Bertrand a annoncé ce mercredi au Point sa participation aux prochaines élections présidentielles. L'ancien ministre du Travail et actuel président des Hauts-de-France, qui a quitté Les Républicains en 2017, ne compte pas participer à une potentielle primaire de la droite. "J’ai une conception gaullienne de l’élection présidentielle : c’est la rencontre d’un homme ou d’une femme avec les Français, autour d’une vision et d’un projet. C’est pourquoi je ne souhaite plus m’inscrire dans la logique d’un seul parti", se justifie-t-il. S'il se dit "totalement déterminé", l'élu espère toujours rassembler autour de son projet de "droite sociale et populaire". Il explique que "dans la situation actuelle de la France, j’estime que c’est (son) devoir".