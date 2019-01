Ouverture de la PMA aux lesbiennes : la députée LaRem Agnès Thill se remet ses collègues à dos

Se présentant comme étant une fervente catholique, Agnès Thill, élue de l'Oise, s'est insurgée contre le rapport parlementaire sur la bioéthique. Elle cible notamment dans ce texte l'ouverture à toutes les femmes de la procréation médicalement assistée. A elle d'ajouter que "l'absence de genre" dans le mot "parent" favoriserait, "l'éclosion des écoles coraniques et le départ de nos élèves vers celles-ci". Des propos décousus et très mal perçus par d'autres députés LaREM, d'autant plus qu'elle s'était fait remarquer, il y a deux mois, en évoquant l'existence d'un "puissant lobby gay" à l'Assemblée nationale. De quoi pousser certains de ses collègues à l'exclusion, tandis que la direction du groupe craint qu'une telle mesure ne la transformerait en martyr.