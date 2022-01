Les laboratoires pharmaceutiques interdisent-ils à "60 pays de produire des vaccins" ? MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

BREVETS - Fabien Roussel a affirmé que 60 pays n'étaient pas autorisés à produire les vaccins contre le Covid-19 à cause des brevets. Deux experts de la question évoquent plutôt le chiffre de 120 entreprises dans 17 pays.

Il appelle à "sortir les vaccins des griffes de la finance". C'est avec cette expression choc que Fabien Roussel a débuté l'année ce lundi 3 janvier. Invité sur Europe 1, le candidat du Parti communiste français à l'élection présidentielle a défendu sa promesse de campagne de demander la levée des brevets aux laboratoires pharmaceutiques qui commercialisent les vaccins contre le Covid-19.

Car pour l'élu communiste, il est devenu "inadmissible" que les pays les plus pauvres ne disposent pas d'une couverture vaccinale décente. Plaidant pour "produire massivement des vaccins" afin de mettre fin à la pandémie, le député a affirmé que "60 pays qui disent avoir les capacités de production de ces vaccins dans leurs pays" se voient "interdits de le faire". Qu'en est-il réellement ?

Plus de 100 entreprises dans 17 pays

Pour rappel, ces brevets confèrent effectivement à leur titulaire l'exclusivité de l'exploitation d'une invention. Il s'agit donc bel et bien d'une "interdiction" légale, comme l'a évoqué le député français. Or, les laboratoires se sont toujours exprimés en défaveur d'une levée de ces brevets. En mai dernier, le PDG de Pfizer estimait par exemple que cette mesure n'aurait pas d'effet "à court et moyen terme", plaidant que facteur ne "limite pas la production ou l’approvisionnement" de leur vaccin. Idem du côté de Moderna. Si le laboratoire parlait d'une "erreur stratégique", il a toutefois rapidement fait savoir qu'il n'opposerait pas ses brevets à un industriel qui souhaiterait fabriquer son vaccin dans le contexte actuel de crise sanitaire. L'argument des industriels est que la production du vaccin utilisant la technologie à ARN messager "est un processus complexe développé sur plus d'une décennie", pour reprendre les mots du PDG de Pfizer. Le fabriquer correctement nécessiterait dès lors que "toutes les étapes" soient "définies et exécutées de façon précise", par un "personnel expérimenté", comme cela fut notamment le cas dans certaines usines d'Union européenne.

Cependant, deux experts des produits pharmaceutiques assurent désormais que plus d'une centaine d'entreprises à travers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine auraient d'ores et déjà les exigences techniques nécessaires à la fabrication des vaccins à ARNmessager. Dans un rapport publié le 10 décembre dernier, le coordinateur du projet AccessIBSA, qui fait campagne pour un meilleur accès aux vaccins et aux médicaments, ainsi qu'un membre de la campagne d'accès aux médicaments essentiels de Médecins Sans Frontières (MSF) ont listé un total de 120 entreprises à travers trois continents disposant des critères nécessaires à la bonne production des vaccins. Un inventaire précis, repris par l'ONG Human Rights Watch, qui appelle dès lors "les gouvernements américain et allemand" à "pousser les fabricants de leurs pays à partager plus largement leur technologie". C'est aussi à cette source que fait également référence Fabien Roussel, selon les informations de son équipe de campagne.

Si ces entreprises identifiées par ces deux experts sont dans la capacité à produire ces nouveaux vaccins, seuls les brevets les en empêchent. Ceci dit, elles sont présentes dans 17 pays, et non pas 60 comme l'indique le candidat communiste. Comment expliquer un tel écart ? En fait, le chiffre de 60 pays se trouve non pas dans la liste des deux experts, mais dans la tribune de Human Rights Watch. L'ONG y fait référence à "60 pays à faible et moyen revenu" qui appellent les laboratoires à une "dérogation temporaire à certaines règles internationales relatives à la propriété intellectuelle et au commerce". Il s'agit donc du nombre de gouvernements qui appuient cette demande, et non pas de ceux qui se voient "interdits" toute production de vaccin. Liste à laquelle on peut ajouter les États-Unis, qui se sont déjà dit en faveur d'une telle levée ainsi que... la France ! Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.

