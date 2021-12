REVIVEZ - Vaccin, crise sanitaire, Europe... Ce qu'il faut retenir des vœux d'Emmanuel Macron aux Français

L'Élysée a donné très peu d'indications sur le contenu des vœux présidentiels. L'entourage du chef de l'État a toutefois indiqué qu'il serait question de la situation sanitaire, mais également du bilan de l'année écoulée et des perspectives pour le pays. Il évoquera aussi l'Union européenne, dont la France prend la présidence tournante pour six mois, ce vendredi soir à partir de minuit.

Au menu des vœux d'Emmanuel Macron, diffusés ce soir à 20h sur TF1 et LCI, la crise sanitaire et l'Europe.

Le président français a énuméré les dernières décisions de son mandat "ces dernières semaines et pour les prochains mois", assurant que "La France, malgré les épreuves, est plus forte qu’il y a deux ans".

- Bilan : le président français a énuméré très rapidement un certain nombre de mesures récentes et de projets de son gouvernement, pour conclure : "La France, malgré les épreuves, est plus forte qu’il y a deux ans".

Le chef de l'État, qui ne s'est pas exprimé depuis la veille de Noël et son déplacement au fort de Brégançon (Var), s'est prêté à cet "exercice républicain" en évoquant, bien sûr, "le contexte sanitaire" marqué par l'explosion des cas de Covid-19 liés au variant Omicron et les récentes décisions prises en Conseil de défense sanitaire pour tenter de limiter ce que l'exécutif présente désormais comme un "raz de marée".

Le chef de l'État a profité du réveillon pour projeter les Français dans l'année qui vient. "Au-delà du simple bilan et perspectives, ce sera l'occasion de parler de la France et des Français, des défis, des réussites aussi", avait-on indiqué à LCI dans l'entourage présidentiel.

Lors de ses vœux, l'an dernier, Emmanuel Macron avait rendu hommage aux Français pour les "sacrifices" et le "civisme" dont ils avaient fait preuve au cours des premiers mois de la pandémie. "Ensemble, nous en sortons encore plus unis et en ayant beaucoup appris. En 2021, quoiqu'il arrive, nous saurons faire face aux crises", avait-il assuré. "Les premiers mois de l'année seront difficiles, et au moins jusqu'au printemps, l'épidémie pèsera sur la vie de notre pays", avait-il également pronostiqué.