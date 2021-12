Variant Omicron : les jauges de retour pour les grands rassemblements en intérieur et en extérieur

Toujours dans un souci de limiter la propagation du variant Omicron et pour que les gestes barrières soient respectés le plus possible, le Premier ministre a également précisé que la consommation de boissons et d'aliments sera désormais interdite "dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance". Suivant ces nouvelles directives, il ne sera désormais plus possible de manger lors d'un voyage en train, par exemple.