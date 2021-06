Panne des numéros d'urgence : Darmanin déplore "des dysfonctionnements graves et inacceptables"

Un black-out des numéros d'urgence. Au cours d'un point presse, en compagnie du secrétaire d'État au numérique Cédric O, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a qualifié, ce jeudi 3 juin, de "dysfonctionnements graves et inacceptables" la panne survenue chez Orange. Les appels au 15, 17, 18 et 112 ont été massivement entravés, mercredi 2 juin, entre 18 heures et minuit, par le dysfonctionnement chez l'opérateur d'un équipement chargé de les acheminer. "Il n'y a pas eu d'interruption, mais une grande dégradation du service rendu", a annoncé le patron de Beauvau. Il a rappelé que "le numéro 18, c'est plus 50.000 appels par jour, le 17 plus de 36.000 et le 15 plus de 85.000", soit "plus de 150.000 appels d'urgence quotidiens."

Le réseau "fonctionne depuis minuit" mais reste "sous surveillance", a indiqué un porte-parole d'Orange jeudi. "Nous constatons une vraie amélioration, mais nous restons particulièrement vigilants. Les numéros de contournement sont prolongés jusque dans la matinée", a fait savoir le ministre de l'Intérieur. Sur LCI, Camille Chaize, sa porte-parole, avait déjà appelé "à la prudence". "On reste très vigilant, prudent et attentif à ce qu'il n'y ait pas d'autres perturbations dans les heures à venir", avait-elle confirmé. "Il faut malgré tout conserver les numéros alternatifs", dans la liste avait été communiquée la veille.