VIDÉO - "Parce qu’on rêve tous de se retrouver" : le gouvernement sort un clip en faveur de la vaccination

À mesure que la campagne de vaccination s'accélère en France, avec des centaines de centres qui ont ouvert leurs portes ce week-end, le gouvernement travaille sa communication. Dans un clip diffusé mardi 9 mars, il espère inciter les Français indécis, voire les plus réticents, à se faire vacciner contre le Covid-19. Montrant une grand-mère se faisant vacciner et imaginant déjà retrouver ses petits-enfants, cette séquence vidéo était prête en réalité depuis des semaines, mais n'a été publiée qu'au moment où la vaccination s'est amplifiée et où les doses ne viennent plus à manquer dans les centres de vaccination. Les autorités ont décidé d'opter pour le slogan suivant : "Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous." Le tout accompagné de notes d'une chanson de Gilbert Bécaud, Je reviens te chercher.