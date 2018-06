Parcoursup : "73,5% des candidats ont eu une proposition", annonce Frédérique Vidal

Egalement interrogée sur la mobilisation des étudiants et le blocage des universités ces dernières semaines, Frédérique Vidal a estimé que "la colère qui s'est exprimée dans les établissements ne ressemblait pas à une colère étudiante". "Les étudiants ne cassent pas leur université. Lorsque que l'on a des députés de la France Insoumise qui vont inciter les jeunes à bloquer des examens et qui tiennent des meetings dans des sites universitaires, parle-t-on d’étudiants qui s'inquiètent et débattent ou de gens qui volontairement utilisent les sites universitaires pour faire de la mise en scène ? "





La ministre a également donné son avis sur le port de l'uniforme à l'école, souhaité par une majorité de parents d'élèves dans la ville de Provins, qui pour elle est "un retour à une certaine idée de ce qu'était ou devrait être l'école : un lieu d'égalité où l'on construit sa personnalité". Et d'ajouter : "L'uniforme peut être un des symboles de ce creuset de la République que doit être l'école. Je ne suis ni favorable, ni défavorable. C'est à chaque école de décider ce qu'elle veut faire ou pas. La vraie égalité c'est que tout le monde sache lire, écrire, compter et respecter autrui".