Parcoursup : pour la ministre Frédérique Vidal, les choses "se déroulent comme prévu"

Sans indiquer à quelle date l'ensemble des candidats connaîtront leur affectation, la ministre a indiqué que les résultats du bac vont permettre à certains de "confirmer leur inscription", ce qui va "libérer d'autres places". "Il va y avoir de nouvelles propositions aux bacheliers dans les jours qui viennent", a insisté la ministre, estimant que, contrairement à l'an dernier, les candidats sont désormais accompagnés dans leurs choix par les commissions rectorales.





Frédérique Vidal a vanté un système "plus transparent que cela n'a jamais été", et assuré que les deux commissions mises en place, l'une pour "veiller au fonctionnement de la plateforme", et l'autre pour "vérifier que l'objet et la philosophie de la loi se mettent bien en place", livreront une analyse de cette premières année de Parcoursup, et que les chiffres "seront rendus publics".