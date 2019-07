Paris : campagne fratricide à LaREM

Après l'affaire Benalla, François De Rugy dans la tourmente et les municipales à Paris qui commencent mal, LaREM traverse une mauvaise période. Les candidats en lice dans la course à l'investiture du parti ont été auditionnés ce mercredi. Face à Cédric Villani et Hugues Renson, Benjamin Griveaux a été choisi par la commission d'investiture pour représenter le parti aux élections municipales de 2020 à Paris. Cette guerre fratricide pourrait-elle être gênante pour la suite de la campagne ? Faut-il s'attendre à d'autres rebondissements ?



