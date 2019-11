Paris : Griveaux veut des forces de sécurité le soir dans "un wagon par rame" de métro et RER

En effet, l'une des priorités est de "faire en sorte que les femmes se sentent en sécurité à Paris", selon M. Griveaux qui a annoncé différents dispositifs , le jour de la marche nationale contre les violences sexistes et sexuelles qui a rassemblé plus de 49.000 personnes à Paris.

Mettre "des forces de sécurité dans un wagon par rame de métro ou RER". C'est l'une des idées de campagne de Benjamin Griveaux, pour sécuriser les usagers des transports publics le soir, notamment les femmes. Des idées annoncées via un communiqué du candidat LaREM à la mairie de Paris, qui seront mises en place, s'il est élu.

Il propose notamment de sanctuariser "des voitures" accessibles à tous, sans distinction de sexe, qui seront dotées de "dispositifs de sécurité comme les boutons d'alerte et des caméra", propose-t-il. Et de détailler : "des policiers municipaux viendront en soutien de la sûreté RATP pour assurer une présence systématique dans un wagon par rame, toutes les nuits, de 22h jusqu’à la fermeture", a assuré le candidat, convaincu que "la sécurité dans les transports, et notamment le métro, est également le combat du maire".