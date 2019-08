La permanence de Stanislas Guerini (LaREM) dégradée à son tour à Paris

Il n'y aura pas échappé. Alors que plusieurs permanences de députés LaREM ont été prises pour cibles ces derniers jours, celle de Stanislas Guerini, délégué général de La République en marche et député de la 3e circonscription de Paris, a été taguée dans la nuit du mercredi 31 juillet au jeudi 1er août.





Des messages contre le traité controversé de libre-échange entre l'Europe et le Canada (CETA) ont été inscrits sur les murs de la permanence. "Il y a eu deux tags sur les vitrines : 'la police tue' et 'non au Ceta'", a expliqué une source proche de l'entourage du député de Paris, ajoutant qu'un nettoyage avait été demandé pour les effacer. Stanislas Guerini a déploré, dans un tweet, ces tags sur sa permanence, située dans le 17e arrondissement de la capitale, qui "s'ajoutent à une série trop longue de lieux de démocratie endommagés".