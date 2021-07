Paris : le stationnement des deux-roues thermiques sera payant dès 2022

Le tarif des véhicules visiteurs deviendra d’ailleurs plus cher dès le mois d’août prochain, passant de 4 à 6 euros ou de 2,40 à 4 euros l’heure selon l’arrondissement. Les abords de Paris seront bientôt concernés eux-aussi puisque le stationnement deviendra payant aux bois de Vincennes et de Boulogne dès l’automne.

Présentant ces mesures à la presse, l’adjoint écologiste a détaillé sa vision pour Paris, une ville "adaptée aux fortes chaleurs" et désengorgée de ses voitures les plus polluantes : "Nous avons besoin de récupérer de l’espace public pour y faire des espaces verts (…), plus de place pour les piétons, les vélos (…) parce que nous subissons de plein fouet la crise climatique, les pollutions de l’air qui tuent". Car en parallèle, la pérennisation des terrasses éphémères , qui se sont déployées pendant la crise sanitaire sur les places, les places de stationnement ou les trottoirs, modifiera profondément le paysage de Paris.

Aux côtés de ces mesures, la piétonisation du centre de Paris -déjà annoncée par la municipalité- devrait elle aussi contribuer à réduire la place de la voiture dans la capitale. Une consultation a été lancée le 12 mai dernier pour faire des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements ainsi qu’une partie des 5e, 6e et 7e arrondissements une zone de trafic limité (ZTL), dans laquelle les piétons et cyclistes auront plus de place.