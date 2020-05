Paris : "Les enfants pourront passer des tests à leur retour à l'école", assure Anne Hidalgo sur LCI

Une jauge en dessous des propositions de 15 élèves par classe faites par le gouvernement. "Certaines écoles ont des locaux très anciens, donc exigus, qui ne permettent pas la principale question de sécurité, à savoir la distanciation physique", justifie l'édile. "Il a fallu étudier l'emplacement possible dans les salles, et cela nécessite parfois moins de 10 élèves par classe".

La maire de la capitale reconnait un "casse-tête" concernant l'organisation à l'intérieur des écoles : circulation dans les couloirs, répartition dans la cour de récré ou dans la cantine. D'autant plus que le nombre exact d'élèves n'est pas encore connu des équipes municipales. "Les parents sont en train d'être sondés pour avoir une idée de nombre d'enfants à accueillir", explique Anne Hidalgo. "Quand nous aurons l’ensemble des demandes des parents, on fera concorder cela avec les normes sanitaires pour définir combien pourront être admis".

Comme depuis le début de la pandémie, les enfants des personnels soignants, agents municipaux et autres métiers indispensables "en première ligne" seront bien sur prioritaires. Selon l'élue, seront ensuite priorisés les enfants dont les parents doivent reprendre leur activité sans pouvoir effectuer de télétravail, soit la "deuxième ligne" : commerçants, agents de la RATP, etc. "Il y aura aussi des publics prioritaires au regard de critères sociaux, les enfants en situation de handicap, ceux qui ont décroché durant le confinement", assure la maire de Paris. "Il faut une réouverture pragmatique en fonction des besoins et des difficultés des parents. L'école a un but éducatif mais doit aussi accompagner la reprise de l'activité économique".