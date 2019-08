Paris : un chamboule-tout à l'effigie d'Anne Hidalgo à la fête des Tuileries, Marcel Campion se défend de toute "méchanceté"

Marcel Campion, qui assure à LCI ne plus être l'organisateur de la fête des Tuileries, promet qu'"il n'y a aucune méchanceté là-dedans" en direction de la maire de la capitale. "Le stand n'est pas nouveau, il existait déjà l'année dernière, poursuit-il. On le trouvait à la foire du trône et à la fête à neuneu. Ça fait rigoler les gens. Si ça ne faisait pas rire, le gérant du stand aurait arrêté. Je me souviens d'ailleurs que Nicolas Sarkozy y avait joué, il a shooté sur Anne Hidalgo et ça l'a fait beaucoup rire". Et de minimiser encore toute possibilité d'attaque à l'endroit de l'édile parisienne : "Nous (forains) on appelle ça des casse-boites. Ça a toujours existé, avant on a déjà eu Giscard d'Estaing, aujourd'hui c'est Hidalgo."





Certains y verront toutefois sans mal une connotation politique. Une attaque ciblée, au cœur même de Paris - quand bien même le jardin des Tuileries, géré par le Grand Louvre, appartient à l'Etat.