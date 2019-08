Parité aux législatives : les partis politiques préfèrent-ils payer des amendes comme l'affirme Marlène Schiappa ?

Actuellement, quelles sont donc ces sanctions ? Le gouvernement tente de faire évoluer les pratiques des partis politiques en touchant à leur portefeuille, autrement dit à leurs subventions publiques. La loi n'impose pas une stricte égalité de candidatures, en revanche, si l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe aux législatives dépasse 2 % du nombre total de ces candidats (soit au-delà d'une répartition de 49% - 51%), les subventions versées aux partis politiques sont amputées.





Pour bien comprendre, revenons un instant sur le mode de financement des partis politiques. "Pour financer leurs dépenses, les partis disposent de deux sources principales : un financement privé, généralement modeste, et l’aide publique de l’État, dont la part est devenue déterminante", indique l'Assemblée nationale. Ce système fonctionne depuis 1988, en contrepartie d'un meilleur encadrement du financement des campagnes électorales. Chaque année, les crédits alloués sont inscrits dans la loi de finances. "Leur montant s’élève à environ 125,819 millions d’euros pour 2018, répartis entre plus de 40 partis ou groupements", poursuit l'Assemblée.





Comment sont-ils répartis ? Une première fraction est allouée en fonction de leurs résultats au 1er tour des dernières élections législatives. Pour en bénéficier, les partis doivent avoir "présenté, dans au moins 50 circonscriptions ou dans au moins un département ou une collectivité d’outre-mer, des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés". Une voix rapporte environ 1,5 euro au parti. C'est cette part des subventions qui peut être ponctionnée en cas de non-respect de la parité femmes - hommes. La deuxième fraction est versée en proportion du nombre de députés. Un parlementaire "rapporte" 37.120 euros.





La loi pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes stipule qu'en cas d'écart de plus de 2% entre le nombre de candidats de chaque sexe, "le montant de la première fraction (de l'aide publique) est diminué d'un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats." On en convient, cela semble un peu compliqué.





Prenons donc un exemple concret et sortons notre calculatrice : un parti politique présente 300 candidats aux législatives, dont 180 hommes et 120 femmes. L'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe dépasse largement les 2% (60% d'hommes et 40% de femmes), on compte 60 hommes en plus. Pour savoir de combien son aide publique sera amputée, on réalise le calcul suivant : écart X pénalité / nombre de candidats, soit 60 X 150% / 300 = 0,3 autrement dit 30%. Vous suivez toujours ? L'aide sera donc amputée de 30%.