Parité, nombre de postes, secrétariats d'Etat supprimés : ce qu'il faut savoir sur le gouvernement au complet

La liste des nouveaux secrétaires d'Etat a été dévoilée, dans la soirée du dimanche 26 juillet par l'Elysée, trois semaines après le remaniement. Onze personnalités, dont six nouvelles têtes, viennent compléter le trombinoscope de l'équipe gouvernementale, qui compte au final 16 ministres, 14 ministres délégués et 12 secrétaires d'Etat (avec Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui a été nommé dès le 6 juillet), soit un total de 42 membres.

Premier constat, c'est le gouvernement le plus étoffé depuis quinze ans. A mille lieux du "gouvernement de 15 membres maximum" promis par le candidat Macron lors de la campagne. Élu président de la République, ce dernier a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes une "grande cause nationale" de son quinquennat. Sur ce point, en tout cas au sein du gouvernement, le contrat est rempli, et même un peu mieux, puisqu'en comptant Jean Castex, il y a 21 hommes et 22 femmes dans l'équipe exécutive.

Dans sa composition politique, il donne également des indications : avec cinq députés parmi les nouveaux entrants, c'est un gage donné à une majorité qui doutait de son implication auprès de l'exécutif. Le Modem, mouvement allié de La République en marche, sort également gagnant, en obtenant deux secrétariats d'Etat auprès du ministère de l'Education nationale, poste occupé en son temps par un certain François Bayrou.