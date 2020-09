Europe : comment le Covid a rallumé la querelle entre Strasbourg et Bruxelles

Le Parti socialiste a déploré la décision de transférer la session, tandis que l'eurodéputée Agir Fabienne Keller fustigeait "une forme d'indécence à voir les détracteurs historique du siège à Strasbourg sauter sur les chiffres épidémiques pour justifier une annulation de la plénière au Parlement européen dans sa ville-siège". "Il est temps que la France fasse entendre sa voix et proteste", a également dénoncé l'eurodéputé GRS Emmanuel Maurel. "Il n’y a aucune justification 'scientifique' à ce que l’Alsace soit considérée comme plus 'dangereuse' que la région de Bruxelles."

La décision de président du Parlement européen, malgré l'argument sanitaire, a suscité des fortes réactions en France. Jean Castex a exprimé mardi soir de "vifs regrets" après un échange téléphonique avec David Sassoli, tout en mettant la pression sur le Parlement pour un rapide retour à la normale. "Le Premier ministre a pris acte de la volonté clairement affichée du président Sassoli d'organiser très rapidement une prochaine session plénière du Parlement européen, et si possible dès le mois d'octobre 2020", a fait savoir Jean Castex dans un communiqué, rappelant "le profond attachement de la France et du gouvernement à Strasbourg, siège du Parlement européen".

En l'état, les traités signés en 1992 stipulent en effet que "le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire". En revanche, ces mêmes traités témoignent de la complexité d'une organisation héritée de la fondation même de la Communauté européenne, lors que les lieux de décision se partageaient entre le Luxembourg (Communauté européenne du charbon et de l'acier - CECA), Strasbourg (Conseil de l'Europe et Assemblée commune de la CECA, préfiguration du Parlement actuel) et Bruxelles, siège de la Commission.

Cet éclatement des lieux de décision entraîne d'importants transferts de personnels et de responsables politiques, une situation dont le coût est régulièrement invoqué par les détracteurs de Strasbourg. Par exemple, une part importante du personnel du Parlement reste affectée à Luxembourg. Sur son site, le Parlement européen évoque une étude réalisée en 2013, selon laquelle le transfert de l'ensemble des activités parlementaires à Bruxelles permettrait d'économiser 103 millions d'euros par an, soit 6% du budget du Parlement. Une autre étude de la Cour des comptes européenne estimait en 2014 à 109 millions d'euros par an les dépenses relatives au siège de Strasbourg, et à 5 millions d'euros par an les dépenses liées aux frais de voyages des personnels et des eurodéputés, soit près de 3000 personnes. L'argument environnemental a également été avancé pour justifier la concentration des services à Bruxelles. Des chiffres contestés point par point par les tenants du siège à Strasbourg.

Bon nombre d'eurodéputés, notamment ceux des pays de l'Est et du Nord, défendent depuis plusieurs années, parfois à coups d'amendements budgétaires, le déménagement à Bruxelles. Inversement, les eurodéputés français sont relativement unanimes à plaider pour le maintien dans la capitale alsacienne, certains prônant même un regroupement des activités parlementaires en France. Un conflit budgétaire sur fond de lutte d'influence au sein de l'UE, aujourd'hui exacerbé par la crise sanitaire.

Reste que la position officielle de la France n'a jamais varié d'un iota. "Le statut de capitale européenne de Strasbourg, inscrit dans les traités, est intangible et non négociable", avait martelé Emmanuel Macron en avril 2019. Pour remettre en cause la répartition actuelle, il faudrait d'ailleurs modifier les traités. Et pour cela, négocier un accord unanime des Etats-membres. Ce que la France ne risque pas d'accepter de sitôt.