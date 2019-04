Parlement européen : pourquoi autant d'erreurs dans le vote des députés ?

Que s'est-il dont passé dans l’hémicycle du Parlement européen le 26 mars dernier ? Avant de voter pour ou contre la directive sur le droit d'auteur, les députés européens devaient se prononcer sur la possibilité de rouvrir l’examen d’un grand nombre d’amendements. Pour les défenseurs d'un Internet libre et ouvert, cela aurait notamment permis de modifier le décrié article 13 réclamant, entre autres, un outil de filtrage sur les plateformes de mise en ligne comme Youtube.





317 parlementaires s'y sont opposé, 312 y étaient favorables, un vote serré donc. Et pourtant, dix-neuf députés ont ensuite assuré s'être trompés et ont signalé leur réelle intention de vote : 13 voulaient voter pour, 4 souhaitaient voter contre et 2 s'abstenir, comme on peut le lire sur le procès-verbal des votes par appel nominal. En clair, le résultat du vote aurait pu basculer. Nous disons bien "aurait pu" car s'il est possible de modifier son vote et de l'inscrire dans les archives du Parlement, cela n'a aucune incidence sur le vote. Ce qui est voté en plénière est voté une bonne fois pour toutes. Dix-neuf erreurs d'inattention ? De ripage sur le bouton ? Intrigant, voire inquiétant. À La Loupe s'est intéressé au sujet, qui est loin d'être un cas isolé.