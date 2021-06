Parlement européen : Thierry Mariani et quatre autres élus RN placés sur "liste noire"

Des eurodéputés français dans le viseur du Parlement européen. Selon le site spécialisé Euobserver, cinq élus issus des rangs du Rassemblement national vont être placés sur la liste noire de l'instance. Une décision qui laisse un goût amer aux principaux intéressés, notamment Thierry Mariani qui a vilipendé un Parlement européen "de plus en plus totalitaire".

Interrogé par Le Figaro, Thierry Mariani a tancé l'institution européenne pour cette mise au ban. "Ce PE a besoin d'un psychiatre. Il y a une parano anti-russe. On voit des Russes partout, de la désinformation russe partout. Si un ordinateur ne marche pas, ce sont les Russes. En réalité, tout cela devient grotesque", dénonce le député européen, vaincu il y a quelques jours aux élections régionales en Paca. "Je n’ai rien à me reprocher, j’ai rempli ma mission de parlementaire qui est de vérifier que la démocratie est respectée. Tout a été déclaré auprès du Parlement européen, nous n’avons rien fait de répréhensible. Et mettre un pied en Crimée n’est pas un crime contre l’humanité", a également condamné auprès de Rue 89 Strasbourg, Virginie Joron.

Avec cet enregistrement sur "liste noire", les députés RN ne pourront plus participer à des missions officielles d’observation électorale au nom du Parlement Européen. Et ce, au moins jusqu’à la fin de cette année.

Eurodéputée issue de la France insoumise, Leïla Chaibi a pour sa part écopé d'un simple rappel au règlement. "Cette mise en doute de mon intégrité n’est qu’une instrumentalisation visant à me salir", a dénoncé la principale intéressée via un communiqué. Avant de préciser : "Je n’ai jamais été sanctionnée pour ma présence en Équateur. Le groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections (DEG) du Parlement européen n’a jamais fait état d’une fausse mission d’observation électorale et encore moins de soupçons de corruption à mon encontre. Le DEG a simplement regretté, via un rappel au règlement, une expression utilisée dans un tweet, un seul tweet parmi la quinzaine que j’ai posté durant mon déplacement, pouvant laisser entendre que mon déplacement se faisait dans le cadre d’une mission officielle du Parlement européen."