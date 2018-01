PARTI PRIS - Des rues au nom de femmes ? Ca n'existe presque pas. Une députée veut renverser la donne

A la fin du mois de novembre dernier, deux élues UDI, la députée Sophie Auconie et la sénatrice Annick Billon, ont lancé un appel aux maires de France leur proposant de rebaptiser au moins une de leurs rues du nom d’une femme. La raison ? En France, 94% des avenues, places ou parcs portent le nom d’un homme.





"Aujourd’hui nous mesurons combien l’espace public, la ville, les rues, sont finalement conçus par des hommes pour les hommes" explique la députée d’Indre-et-Loire, tombeuse de l’ancienne ministre socialiste Marisol Touraine. Selon elle, "que des femmes comme Simone Veil, François Giroud, Colette, Edith Piaf, Mireille Darc et beaucoup d’autres ne sont pas considérées pour identifier un lieu, je considère qu’on est sur du sexisme ordinaire, et que c’est de ce sexisme ordinaire que découlent un certain nombre d’autres attitudes que par ailleurs je condamne". "Régulièrement, on a plus de place ou d’artères qui s’appellent Pierre Curie que Marie Curie. Pourquoi ?" interroge-t-elle.