Pas de démission de Darmanin et Hulot sans mise en examen : la majorité LREM s'accroche à ses fondamentaux

Edouard Philippe a rappelé cette règle, appelant ce mercredi à respecter "la parole du plaignant comme la présomption d'innocence", réaffirmant "qu'une mise en cause n'est pas une mise en examen" et que par conséquent, aucune démission du gouvernement n'est d'actualité. Des éléments repris mot pour mot sur BFM par la secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes Marlène Schiappa, à la parole particulièrement surveillée dans ces deux dossiers : "Je n'ai pas à réagir sinon on s'enferme dans une litanie de commentaires et de réactions. Il y a eu cette plainte, il faut respecter la parole de la plaignante, et il faut respecter aussi la présomption d'innocence de Gérald Darmanin, pas parce qu'il est ministre." Des éléments qui, a appris LCI, ont été concoctés depuis l'Elysée.