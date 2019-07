"Pas de dîners entre amis" : mis en cause pour des réceptions fastueuses à l'Assemblée, François de Rugy s'explique

François de Rugy, alors président de l'Assemblée nationale, et son épouse ont multiplié les dîners fastueux à l'Hôtel de Lassay entre 2017 et 2018, assure Mediapart, ce mercredi. "Un travail de représentation" assumé par le ministre de l'Ecologie, comme il l'a fait savoir dans un premier temps auprès du site.





Réagissant à la publication plus tôt de documents, photos et témoignages à l'appui, faisant état d'une dizaine de ces dîners dans les murs de la résidence du président de l'Assemblée, entre octobre 2017 et juin 2018, le ministre de la Transition écologique est intervenu en préambule du compte-rendu du Conseil des ministres : "Il n'y a pas eu de dîners entre amis qui auraient été organisés sous ma présidence à l'Hôtel de Lassay et financés par l'Assemblée nationale", a démenti François de Rugy, comme une réponse également à la députée Delphine Batho.