Pas de "questions interdites"... sauf pour l'ISF : que retenir de la "lettre aux Français" d'Emmanuel Macron ?

Au milieu de questions attendues, comme celle sur la possibilité de compter les votes blancs ou d'une dose de proportionnelle, Emmanuel Macron appelle également à une "démocratie plus participative". "Faut-il associer davantage et directement des citoyens non élus, par exemple tirés au sort, à la décision publique ? Faut-il accroître le recours aux référendums et qui doit en avoir l'initiative ?" pose-t-il à ce propos. Il ouvre ainsi la porte au référendum d'initiative citoyenne (RIC) réclamé depuis plusieurs semaines par une partie des "gilets jaunes".





Il aborde également le sujet de la réduction du nombre de parlementaires, et de la réforme du Sénat : "Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental (Cese) doivent-ils jouer pour représenter nos territoires et la société civile ? Faut-il les transformer et comment ?"