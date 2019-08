Pascal Boniface : "Macron renforce son image de champion du multilatéralisme"

Le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Djavad Zarif, était à Biarritz dimanche dernier. Sa venue au sommet du G7 a créé la surprise. En réalité, ce dernier a été convié par Emmanuel Macron. Selon Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques, c'est un coup d'éclat diplomatique pour le pays et pour le président de la République. Avec cette invitation, "Macron renforce son image de champion du multilatéralisme", a-t-il énoncé.



Ce lundi 26 août 2019, dans la chronique "L'invité", Pascal Boniface affirme que l'invitation de l'Iran au G7 représente un coup d'éclat diplomatique pour le pays et pour Emmanuel Macron.