Pass sanitaire : une troisième dose de vaccin sera-t-elle obligatoire pour le conserver ?

Alors que l’Assemblée nationale vient de donner son feu vert à la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'à l'été, le gouvernement insiste sur l’importance de la troisième dose du vaccin. Elle est "fondamentale" pour les plus fragiles, les plus de 65 ans et les personnes malades, a estimé Olivier Véran. Le ministre de la Santé estime qu'"à terme, 22 millions de nos concitoyens sont appelés à recevoir ce rappel". Mais pour l'instant selon le gouvernement, sur les 6 millions de personnes éligibles, seules 2 millions ont reçu leur troisième dose.

Aussi, pour que la vaccination continue d’être efficace, l’exécutif n’exclut pas de conditionner le maintien du pass sanitaire à la réalisation de cette troisième dose. Mercredi à l’issue du Conseil des ministres, interrogé sur l’intégration d’une troisième dose dans le schéma vaccinal des plus de 65 ans et des plus fragiles et l’obligation d’y recourir pour conserver un pass sanitaire valide, Gabriel Attal a confirmé que "c’est une piste qui fait son chemin". "Aucune décision n’est prise à ce stade", et "c’est bien l’avis, la recommandation des autorités sanitaires" qui la guidera, a-t-il indiqué.

Lundi après sa rencontre avec le pape François, Jean Castex avait déclaré : "Les conditions pour bénéficier du pass sont fixées par la HAS (Haute Autorité de Santé). À la HAS de nous dire si nous devons ou non étendre l'éligibilité du pass à la troisième dose ? L'avis est sollicité." Mais auprès de BFMTV, Matignon avait temporisé, expliquant que la question allait "être soumise à l’arbitrage du président de la République et du Premier ministre. Puis, si c’est validé, il faudra un avis de la HAS et du Conseil scientifique".